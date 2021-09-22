Когда 10 волшебных пальцев творят на 88 клавишах… Бакинский вечер классицизма и романтизма (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках ХIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли в Азербайджанском национальном музее искусств прошел вечер классической музыки, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Ульвия Гаджибекова и лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде.

Прозвучали произведения Иоганна Баха, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Жан-Филиппа Рамо, Гара Гараева, Арифа Меликова, Исмаила Гаджибекова, Фараджа Караева и Фирангиз Ализаде.

Когда 10 волшебных пальцев музыканта творили на 88 клавишах рояля, искусно передавая произведения классицизма и романтизма, каждый из зрителей чувствовал себя в единой гармонии с этим миром прекрасного. И эта музыка была в окружении красочных картин, аура от которых только усиливала эффект восприятия. Выступления музыкантов были встречены овациями зрителей.

Фото и видео – Кямран Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)