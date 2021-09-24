Энергия хаоса в Баку… Какие секреты хранят картины Рамины Саадатхан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства в Баку открылась персональная выставка художницы Рамины Саадатхан под названием "Энергия хаоса", сообщает Trend Life.

Рамина Саадатхан – художник, сформировавший свой универсальный авторский подход. Комбинируя разную эстетику и стили, она сочетает в своем творчестве коллажные техники поп-арта с элементами абстрактного экспрессионизма. Цвета, которые она использует, дополняют сюжет или, наоборот, зашифровывают изображение. Это перекликается с современностью, мифами и экзотическими мирами. Опираясь на библейские образы, Саадатхан в режиме самоанализа формирует формы, претендующие на некие обобщения.

По мнению доктора философии по искусствоведению, члена Союза архитекторов Азербайджана Эльчина Шамилли, который выступил на открытии экспозиции, в работах автора сталкиваются древние мифы и современный мир.

"Замечу, что в композициях Рамины Саадатхан нет фона - все они состоят из фигур. Такой принцип композиции без фона можно наблюдать в рисунках древних традиционных тюркских ковров", - отметил он.

Шамилли также обратил внимание гостей мероприятия на то, что к выставке издан каталог работ Рамины Саадатхан и подготовлена видеоинсталляция на основе ее произведений.

"Видео получилось очень интересным, обстоятельным, и для меня самого оно стало открытием. Мы привыкли к изобразительному искусству в статичной форме, а здесь произведения в мгновение оживают, обретают динамичные структуры. Это очень интересный метод и подход в представлении художественных работ", - добавил он.

Отметим, что видео-арт, состоящий из произведений Рамины Саадатхан, под музыкальную аранжировку известного азербайджанского музыканта, заслуженного артиста Исфара Сарабского подготовлен режиссером Самиром Керимоглу.

В беседе с корреспондентом Trend Life Рамина Саадатхан призналась, что очень долго шла к открытию персональной выставки.

"Для меня "Энергия хаоса" – экспозиция знаковая. В нее вошли 34 работы, выполненные в основном в жанре экспрессионизма, но есть и абстрактные произведения. Написаны они в течение двух - трех лет. Конечно, работ у меня намного больше, чем здесь представлено. Но ввиду того, что зал небольшой, а работы - яркие, между ними необходимо было оставить дистанцию, чтобы одно произведение не заглушало другое. Выставка стала для меня стимулом к созданию следующего проекта, и он будет не менее интересным", - отметила она.

На выставке представлено много интересных работ, однако автор особо выделяет две их них – "Дочь Евы" и "Сон Шивы".

"Если говорить о центральной работе, то, наверное, это произведение "Дочь Евы", оно также представлено на афише к выставке.

Есть еще картина "Сон Шивы", у нее необычная история. Она выделяется тем, что является самой большой по размерам из всех представленных – 3,13 на 1,7 метра. Но интересна она не только этим, а тем, что под ней находится другая работа – "Единство бытия". Она готовилась к конкурсу, но реализацию проекта отменили, а во мне проснулась обида… Я замазала ее, и в итоге получилась картина "Сон Шивы", - сказала художница.

В творчестве Рамины Саадатхан есть определенная связь с древними азербайджанскими коврами и средневековой миниатюрой, компоновкой форм, цветовыми композициями и приемами передачи прекрасной атмосферы.

Рамина Саадатхан родилась в Баку в 1977 году. Окончила Художественное училище имени Азима Азимзаде (2000), а также факультет живописи Азербайджанской государственной академии художеств (2005).

Помимо живописи и графики, определенное место в ее творчестве занимают эксперименты с фотографией. Она является членом Союза художников (2002) и Объединения фотографов Азербайджана (2006).

С 1996 года - участник различных местных и зарубежных выставок и симпозиумов. На сегодняшний день организовано пять персональных выставок Саадатхан. Она также является автором ряда мастер-классов по живописи.

Выставка "Энергия хаоса" продлится до 24 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)