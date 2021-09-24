Искусство ковра – эволюция смыслов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка "Искусство ковра – эволюция смыслов", сообщает Trend Life.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что это вторая презентация проекта. Первое открытие выставки состоялось в июле нынешнего года в Республике Татарстан (РФ). Богатая экспозиция, представленная в музее-заповеднике "Казанский Кремль", вызвала большой интерес у посетителей.

Она подчеркнула, что это была первая масштабная выставка в столице Татарстана, посвященная азербайджанскому ковроткачеству, его богатым традициям и новому воплощению в творчестве современных художников.

​Меликова добавила, что Азербайджанский национальный музей ковра, проводя эту выставку, дает возможность жителям и гостям нашей столицы увидеть прекрасные образцы классических ковров конца XIX – начала XX веков. Каждый из экспонатов представляет собой произведение высокого искусства, отражающее различные региональные традиции с точки зрения орнамента, цветовой гаммы и технических особенностей.

Посетители также смогут увидеть современную интерпретацию древнего коврового искусства, "диалог" прошлого и настоящего через произведения известного художника и скульптора Чингиза Бабаева.

Эксперт музея, профессор Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов рассказал о высоком художественном содержании коврового искусства, которое является ценнейшим материальным и духовным достоянием нашего народа.

Генеральный директор Творческого союза "Бакинский центр искусств" Рафаэль Гюльмамедли подчеркнул важность проекта, отметив, что орнаменты ковров Чингиза Бабаева, несущие в себе закодированный смысл, являются итогом фантазии художника.

В своем выступлении Чингиз Бабаев подчеркнул, что искусство азербайджанского ковроткачества является бесценным источником вдохновения для современных творческих людей, и поблагодарил за ценные мнения о его творчестве.

Отметим, что выставка открыта для посетителей с 24 сентября по 17 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)