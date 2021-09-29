Новая Голландия в Санкт-Петербурге, или История Теймура Гаджиева на международном фестивале (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм Axşama doğru ("К вечеру") режиссера Теймура Гаджиева будет представлен в конкурсной программе Международного фестиваля дебютного кино, который пройдет на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Кинофестиваль продлится с 6 по 13 октября.

Axşama doğru - история о молодой супружеской паре, отправившейся на семейное застолье за город. Однако разногласия на бытовой почве вынуждают их сделать незапланированную остановку, из-за которой героиня попадает в неловкую, но предсказуемую ситуацию.

Фильм Теймура Гаджиева сфокусирован на сознании главной героини: камера рассеянно скользит по предметам, голос за кадром возвращается к одному и тому же детскому воспоминанию, словно в поисках ответа на несформулированный до конца вопрос.

В ролях: Лейла Мадатханова, Теймур Гаджиев, Гюльтакин Агаева, Огтай Мирзоев.

Жанр – драма, хронометраж - 12 минут.

Напомним, что ранее фильм Axşama doğru был включен в программу секции "Неделя критики" 73-го Каннского кинофестиваля.

Задача Международного фестиваля дебютного кино - показать разнообразие современного кино и создать профессиональное поле для независимых режиссеров, сценаристов и продюсеров, которые ищут возможности для реализации смелых и необычных проектов. Особое внимание организаторы фестиваля уделяют образовательной программе, в рамках которой происходит обмен опытом между начинающими кинематографистами и авторитетными профессионалами из разных стран.

Новая Голландия - это рукотворный остров в самом центре Санкт-Петербурга. Остров, основанный одновременно с самим городом, на протяжении более 300 лет был закрыт для широкой публики. Сейчас Новая Голландия - это центр общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга, где история и современность сливаются в уникальном пространстве.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)