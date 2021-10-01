Азербайджанские танцы представлены в Иордании (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Государственный ансамбль танца Азербайджана принял участие в 35-м Международном фестивале культуры "Джераш" в Иордании, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.
На концерте, прошедшем на центральной площади города Джераш, азербайджанский ансамбль исполнил сюиту "Мой Азербайджан", танцевальные композиции "Наз элямя", "Аг чичяк", "Гайтагы", "Сары гялин" и "Карабахское яллы".
СМИ Иордании назвали выступление азербайджанского коллектива одним из прекраснейших на фестивале.
Отметим, что художественным руководителем ансамбля является народный артист Руфат Халилзаде.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Найдены тела около 150 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны - генпрокурор Азербайджана
Генпрокурор Азербайджана о привлечении к ответственности зарубежных компаний за незаконную деятельность в Карабахе во время оккупации
Найдены останки одного из 7 военнослужащих, пропавших без вести во время Отечественной войны Азербайджана - Кямран Алиев
Более половины грузоперевозок Азербайджана в сентябре через систему «Единое окно» пришлось на авиатранспорт
За преступления против азербайджанцев на войне в международный розыск объявлены 24 армянина – генпрокурор
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя - литовский журналист
После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство
Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму
В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии Нахчывана состоялись тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом (ФОТО/ВИДЕО)
Для соцподдержки семей шехидов и участников войны в Азербайджане внесены изменения и дополнения в ряд законов
Парламент Азербайджана утвердил законопроект об освобождении инвалидов войны от уплаты ряда видов госпошлины
Жертвами армянского террора на 4-й день Отечественной войны стали два жителя села в Тертере - репортаж Trend TV
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО)