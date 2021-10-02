"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО)

Культура 2 октября 2021 11:38 (UTC+04:00)
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер, состоялось открытие персональной выставки молодой талантливой художницы Мехрибан Шамсадинской, сообщает Trend Life.

Экспозиция называется "Поворот" и имеет достаточно глубокое символическое значение. Новая серия работ Шамсадинской вобрала в себя все черты нашей сегодняшней реальности: за последние два года мир вокруг нас изменился, и мы были вынуждены меняться вместе с ним.

Живопись Шамсадинской – сложная, волнующая, насыщенная, она полна вопросов, которые звучат в душе каждого. В абстрактных произведениях художницы замечательным образом сочетаются яркая чувствительность и духовное начало, легкость формы и глубина содержания.

В беседе с Trend Life Мехрибан Шамсадинская рассказала о новых работах и поворотных этапах в творчестве.

"В 2015 году я представила свой большой художественный проект под названием Düymе ("Пуговица"), после него разработала несколько серий, которые успешно реализовала. Мне всегда нравится преподносить сюрпризы своей аудитории, знакомить ее со своими новыми экспериментами. В 2018 году решила подготовить новую выставку, которая должна была называться "Колесо фортуны". Но в 2020 году началась пандемия коронавируса, потом наступил военный период, и это вообще стало не актуально. Решила реализовать свой проект только сейчас, мне очень помогли в работе над ним мои друзья, куратор выставки Вусаля Агаразиева и пиар-менеджер Ульвия Ахундова", - говорит Шамсадинская.

Выставка называется "Поворот", и, по словам художницы, за последние несколько лет в ее жизни тоже многое изменилось.

"Для меня этот период был поворотным - многое поменялось, причем как в личной жизни, так и в творческой деятельности, в работе, когда из офлайна многие из нас перешли в онлайн-пространство. Хочу, чтобы этот переход зрители почувствовали через те работы, которые я представляю.

Думаю, раньше мои произведения были в некотором роде более монотонные и спокойные, создавали лаконичное впечатление, сейчас же это - больше экспрессия, эмоции, чувства, какой-то внутренний конфликт. Даже на представленном в экспозиции диптихе "Ангел", где одно крыло белое, а другое - темно-бордовое, я хотела подчеркнуть, насколько двойственным является сам человек. Каждый из нас состоит из двух частей, и это отражено в моих работах. Я - практикующий арт-терапевт, и в основы своего творчества всегда вкладываю эмоции, которые трогают зрителя и способны вызвать чувства", - говорит она.

По словам Шамсадинской, несмотря на то, что ее работы выполнены в стиле абстракционизма, зритель их прочувствует и поймет.

"У нас очень талантливый и креативный народ, у каждого есть свое восприятие искусства. Конечно, абстрактное искусство намного сложнее воспринять, чем фигуративное. Раньше я всегда навязывала зрителю свою трактовку какой-то абстрактной работы. Сейчас же считаю, что если человек способен проанализировать и выявить что-то свое, то в этом случае для меня работа удалась", - говорит автор.

В экспозицию "Поворот" вошли 18 картин, которые художница писала в течение шести - семи лет.

Выставка "Поворот" для художника-керамиста Вусали Агаразиевой стал вторым кураторским проектом в карьере.

"Отбор произведений в экспозицию проходил поэтапно, мы учитывали и размер работ, и их колоритность. У Мехрибан Шамсадинской очень много произведений. В итоге для выставки мы отобрали 18 картин. При отборе учитывали формат галереи, принимая во внимание, что художница пишет на больших холстах. Также учитывали цветовой тон, чтобы произведения совпадали.

Считаю Мехрибан Шамсадинскую одним из самых успешных абстракционистов в Азербайджане. Она развивается, не стоит на месте, использует разные техники. За последние годы в творчестве художницы многое поменялось – например, раньше в ее картинах преобладали фиолетовые тона, а сейчас цветовая гамма совсем другая. И еще, как мне кажется, Мехрибан стала более свободно относиться к своей работе, возможно, это связано с ее внутренним миром, состоянием", - считает Агаразиева.

Отметим, что Мехрибан Шамсадинская - не только талантливая художница, но и педагог, опытный специалист по арт-терапии, умеющий вернуть интерес к жизни людям, которые по разным причинам временно утратили душевную гармонию. Именно поэтому ее работы отличаются смелостью. Большая часть представленных в экспозиции произведений написана в период пандемии, но сознанные художницей образы подводят зрителя не к грустным мыслям, а к внутренней трансформации. Общую их суть можно было бы определить, как спасительное движение к новым целям и задачам.

"Поворот" Мехрибан Шамсадинской – несомненно, серьезный шаг к творческой зрелости и осознанию себя в профессии.

(Автор и фото: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Image
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Поворот" Мехрибан Шамсадинской, или Как вернуть интерес к жизни людям, утратившим душевную гармонию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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