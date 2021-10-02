Подобно яркой комете он пронесся… В Азербайджане сняли фильм о Сергее Есенине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр) прошел вечер, посвященный 126-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

На мероприятии был показан документальный фильм "Сергей Есенин в Баку" режиссера Рустама Гусейнова.

Кинолента снята при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.

На мероприятии было отмечено, что для русского поэта Сергея Есенина бакинская земля стала последним творческим "причалом" перед уходом в вечность. Творчество прожившего очень короткую жизнь поэта, пронесшееся подобно яркой комете над литературным небосклоном не только России, но и Азербайджана, обогатило две древнейшие и богатейшие культуры.

Вечер посетили поклонники творчества Сергея Есенина. Гости послушали увлекательную лекцию режиссера фильма Рустама Гусейнова о творчестве и жизни Сергея Есенина, ознакомились с выставкой, посмотрели фильм "Сергей Есенин в Баку", повествующий о времени, проведенном поэтом в Баку и о том, как этот период жизни повлиял на его творчество.

Профессор Бакинского Славянского университета, главный редактор журнала "Русский язык и литература в Азербайджане" Флора Наджи в своем выступлении подчеркнула важность азербайджано-российских литературных связей и отметила роль Есенина в литературной жизни Азербайджана.

Стихи поэта прочел заслуженный деятель искусств Азербайджана Рафиг Кашанлы.

(Автор: Джани Бабаева)