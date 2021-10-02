В Гяндже прошел концерт, посвященный "Году Низами Гянджеви" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии прошел концерт, посвященный "Году Низами Гянджеви" и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа, сообщает Trend Life.

Концерт был организован при поддержке исполнительной власти и регионального Управления культуры Гянджи.

Вечер открылся минутой молчания в память о шехидах Карабахской войны.

Оркестр народных инструментов филармонии под управлением заслуженного артиста, дирижера Эльчина Эльчиева исполнил отрывок из оперы "Кёроглу", с народными и классическими композициями выступили артисты – народная артистка Севиндж Ибрагимова с композицией “Gülüm”, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова - “Sevgili canan” и “Gəncəm”, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде - “Anam Azərbaycan”, Гюнель Гаджиева - с арией из оперы “Arşın mal alan” и “Ölkəm”, Рустам Джафаров - с композицией “Vətən nəğməsi”, Хаял Алиев - “Xudayar təsnifi”. Трио “Gəncəm” исполнило новое произведение композитора, директора детской музыкальной школы имени Бюльбюля Светланы Залмихангызы, написанное на газель Низами Гянджеви “Görünür”.

Были представлены танцевальные номера “İgidlər” и “Naz eləmə” в исполнении детского ансамбля “Xəmsə” под управлением балетмейстера филармонии Сянана Джавадова.

Выступления были встречены овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)