Азербайджанские писатели удостоены литературной премии "Золотое перо Руси" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В России названы лауреаты 17-го Международного конкурса "Национальная литературная премия "Золотое перо Руси 2021", в числе которых есть и азербайджанские писатели, сообщает Trend Life.

В номинации "Наставник молодежи" премии удостоена Сария Мамедова - за личный вклад в сближение культур России и Азербайджана, в номинации "Проза" - Александр Хакимов - за гуманизм и духовность произведений, в номинации "Военно-патриотическая тема" - Агшин Алиев - за произведение "Тахмира (Томирис) Царица Массагетов", в номинации "Сказка" – Сахиб Мамедов - за высокое художественное мастерство произведения "Притча о позитивном мышлении".

Конкурс организован при содействии Содружества литературных сообществ, Союза писателей России и Ассоциации распространителей печатной продукции. Жюри за период с 1 января по 15 сентября 2021 года ознакомилось с более 10 тысячами произведений писателей из 35 стран. Торжественная церемония награждения состоится 28 октября в Центральном доме литераторов в Москве.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)