Dream team Яны Никитиной из фильма "Fəryad-2": Я очень рада вашему появлению в моей жизни! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Было очень сложно, во всяком случае, мне, но всё получилось, и это очень здорово, опыт приобретён колоссальный, поделилась с Trend Life впечатлениями об участии в работе съемочной группы художественного фильма "Fəryad-2" кастинг-директор картины Яна Никитина.

Яна Никитина - единственная девушка-участница легендарной команды КВН "Парни из Баку", снималась в фильмах и выступала на театральной сцене, работала на телевидении, была кастинг-директором и вторым режиссером в ряде азербайджанских и российских сериалов и фильмов, среди которых "Ясмин", "Не бойся, я с тобой! 1919", "Прощай, южный город", "Граф Крестовский" и т.д., но работа в картине "Fəryad-2" стала для нее особенной.

"Мне хочется поблагодарить режиссёра Вагифа Мустафаева за доверие, так как в качестве кастинг-директора это мой первый опыт работы с ним. И очень хочется поблагодарить всю команду, которая трудилась над этой картиной! Как в кадре, так и за кадром! Dream team - я очень рада вашему появлению в моей жизни! И очень верю, что у нас впереди ещё будет не один совместный проект", - отметила Яна Никитина.

Фильм "Fəryad-2" (другое название "Жизнь, кажется, прекрасна", "Həyat, deyəsən, gözəldir") снят по заказу министерства культуры на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Съемки на протяжении более двух месяцев проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, в Баку и на Абшеронском полуострове.

Фильм повествует о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. В результате контрнаступления азербайджанской армии армяне впадают в панику.

Автор сценария и режиссер фильма – Вагиф Мустафаев, оператор-постановщик - Орхан Аббасов, художник - Гурам Наврозашвили, художник по костюмам - Кети Каландадзе, композитор - Турал Мамедли, продюсер - Фариз Ахмедов.

В главных ролях снялись Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Дмитри Самхарадзе, Георгий Селия и Афтандил Махарадзе.

(Автор: Вугар Иманов)