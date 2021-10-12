Азербайджанские звезды ставят оперу о жизни Низами Гянджеви (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана, компании BEAT Group и VISA поставит оперу "Низами" выдающегося композитора XX века Афрасияба Бадалбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Постановка приурочена к 880-летию со дня рождения выдающегося представителя мировой литературы, гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Реализация проекта предусматривается совместно с Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Азербайджанским государственным ансамблем песни и танца Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Автор идеи проекта – заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов, руководитель – народный артист СССР Фархад Бадалбейли, режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Инара Бабаева, дирижер-постановщик – заслуженный артист Эйюб Гулиев, хореограф-постановщик – заслуженный артист Джейхун Губадов.

В постановке будут заняты заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, а также Рза Хосровзаде, Эльмир Рустамов, Махир Тагизаде и Эмин Исмаилов.

Отметим, что "Низами" - историческая опера, написанная в 1939 году композитором Афрасиябом Бадалбейли и повествующая о жизни гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

(Автор: Джани Бабаева)