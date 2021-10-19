Великолепная четверка азербайджанцев выступила в концертном зале Президентского симфонического оркестра в Анкаре (ВИДЕО,ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Президентского симфонического оркестра (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) в Анкаре прошел вечер, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана и "Году Низами Гянджеви" в Азербайджане, сообщает Trend Life.
Концерт был организован при поддержке посольства Азербайджана в Турции и Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО в Азербайджане и Турции.
В концертной программе с мугамными композициями и народными песнями выступил коллектив народного артиста Мансума Ибрагимова (ханенде) – народный артист Эльчин Гашимов (тар), заслуженные артисты Эльнур Ахмедов (кяманча) и Кямран Керимов (нагара).
Классические произведения представили турецкие музыканты Гюлер Гьёрфи (фортепиано), Демет Гюрхан (сопрано) и Хосров Хакан (тенор).
Вечер прошел под овации зрителей.
(Автор: Вугар Иманов)