Литературные произведения участников Второй Карабахской войны представят общественности

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама пятого ноября будет представлен проект "İgidlərin sözü!" ("Слова Героев!"), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

"İgidlərin sözü!" реализован литературным проектом SÖZ ("Слово"). Будут представлены стихи и эссе шехидов, гази и героев Карабахской войны. Автор идеи проекта - руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Также на мероприятии будут продемонстрированы видеокадры, снятые в период боевых действий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)