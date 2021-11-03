Народная артистка Азербайджана в роли дамы, покинутой Доном Жуаном

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Динара Алиева третьего ноября примет участие в премьерном показе новой постановки оперы "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра России, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

В спектакле Динара Алиева исполнит партию донны Эльвиры - дамы из Бургоса, покинутой Доном Жуаном.

Действие оперы напоминает по стилистике итальянское кино эпохи неореализма с его иронией, трогательной наивностью и одновременно трагической глубиной. Это способствует воплощению сюжета в духе театра переживания с естественностью эмоций и реакций, необычной для нашего времени радикальных режиссерских экспериментов.

Серия премьерных показов оперы "Дон Жуан" пройдет на Новой сцене Большого театра 3-7 ноября.

Отметим, что солистка Большого театра России, народная артистка Азербайджана Динара Алиева известна своими яркими работами на театральной сцене и незаурядными концертными выступлениями. Певица регулярно сотрудничает с такими авторитетными оперными театрами, как Венская государственная опера, Немецкая опера в Берлине, Баварская государственная опера, а также с театрами многих городов Германии, Италии, Испании и ряда других стран Европы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)