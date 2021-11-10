Фильм Хилала Байдарова завоевал награду Токийского международного кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Durna Çırağı" ("Crane Lantern"/ "Светильник") азербайджанского режиссера Хилала Байдарова завоевал награду 34-го Токийского международного кинофестиваля, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фильм Хилала Байдарова был включен в основную конкурсную программу и завоевал награду в категории "Best Artistic Contribution" ("За художественный вклад").

Кинолента повествует о студенте юридического факультета Мусе, который разыскивает Давуда, заключенного в тюрьму за похищение четырех женщин. Вскоре он обнаруживает, что никто из жертв не хочет выдвигать обвинений…

В кинокартине снялись: Орхан Искендерли, Эльшан Аббасов, Гусейн Насиров, Рена Аскерова, Айтекин Миришова, Марьям Нагиева, Нигяр Исаева, Седа Гасанова, Кямран Гусейнов. Автор сценария, режиссер и оператор фильма – Хилал Байдаров, композитор – Кянан Рустамли.

Напомним, что фильм Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying) был включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

(Автор: Джани Бабаева)