Победа глазами азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном цирке состоялось открытие художественной выставки "Zəfər rəssamların gözü ilə" (Победа глазами художников), приуроченной к первой годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

Экспозиция организована по инициативе Бакинского государственного цирка при поддержке Государственной картинной галереи. На ней представлены произведения около 15 профессиональных художников.

На открытии экспозиции оркестр Государственного цирка исполнил мугам "Хейраты".

Директор Бакинского государственного цирка Эльмир Гусейнов, заместитель председателя Объединения фотографов Азербайджана Рауф Умуд и другие в своих выступлениях отметили, что память о шехидах всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа, их подвиг никогда не будет забыт.

На мероприятии хор "Şəhid övladlarının Zəfər Sədası" представил вниманию посетителей свой видеопроект (руководитель проекта – Хаджар Акперова).

Также посетители выставки и коллектив цирка приняли участие в акции "Əsgərə Məktub!" (Письмо солдату) Общественного объединения "ASAN Könüllüləri" (Волонтеры ASAN).

Отметим, что выставка будет проходить в течение двух дней.

(Автор: Джани Бабаева)