Нахида Оруджова в 60 лет вышла замуж… за своего мужа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Замечательная актриса театра, кино и сериалов, заслуженная актриса Нахида Оруджова отметила свой 60-летний юбилей в главной роли "Ər və arvad" (Муж и жена), поставленного на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, сообщает Trend Life.

Нахида Оруджова вовсе и не скрывает свой возраст, считая, что для женщины главное - творить и быть любимой. А то, что она благодаря своему таланту и замечательным ролям, позитивному и добродушному характеру любима зрителями – это аксиома.

Спектакль "Муж и жена" поставлен по произведению великого композитора, драматурга, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли. Этот первая музыкальная комедия в трех действиях композитора, первый образец подобного жанра в Азербайджане. Либретто произведения также написано Узеиром Гаджибейли. Премьера оперетты состоялась 24 мая (6 июня) 1910 года в Баку.

В сюжете последовательно и динамично раскрывается семейно-бытовая тема, протест против угнетенного положения в семье и обществе женщины. Идея произведения заключается в раскрытии морального превосходства умной и предприимчивой жены (Миннат ханум) над разорившимся и опустившимся мужем (Марджан беком). Автор с симпатией раскрывает образы честных и порядочных слуг, ставших советниками и союзниками Миннат ханум. Музыкальные мотивы наиболее ярко раскрывают героев и образы произведения. После домашних перипетий муж и жена вновь играют свадьбу…

Эта постановка является одним из самых успешных и любимых публикой репертуарных спектаклей театра. Спектакль был также с успехом представлен за рубежом. Об этом и творчестве Нахиды Оруджовой на открытии вечера рассказала тележурналист, заслуженный работник культуры Телли Панахгызы.

И далее зрители погрузились в великолепную игру актеров и замечательный спектакль.

Роль Марджан бека сыграл народный артист Ильхам Намиг Кямал, другие образы воплотили: народная артистка Фатма Махмудова, заслуженный артист Алекбер Алиев, актеры Гюльджахан Саламова, Эльхан Исмайлов, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов. Руслан Мурсалов и другие.

Режиссер–постановщик – Юсиф Алекберов, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, дирижер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – заслуженный художник Эльдар Гурбанов, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, концертмейстер – Фидан Бабаева.

Юбилейный вечер Нахиды Оруджовой был встречен овациями и цветами зрителей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)