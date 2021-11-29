Надо жить с открытым сердцем и уметь чувствовать чужую душу - цитаты мэтра изобразительного искусства Таира Салахова

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполняется 93 года со дня рождения выдающегося художника, лауреата государственных премий, орденов и медалей СССР, Азербайджана и России, народного художника СССР, Азербайджана и России Таира Салахова.

Представляем вниманию читателей Trend Life некоторые цитаты мэтра изобразительного искусства.

"Творчество – это такая сильная внутренняя сила, оно ведет тебя. Поэтому иногда запланированная вещь не получается, а иногда, думаешь, почищу палитру, а там, смотришь, целые десять часов работы".

"Любая награда – это награда. Но самая большая награда для меня – когда я завершаю работу. Потому что у меня своя внутренняя ответственность. Самая большая награда – это когда работа завершается и ты почувствовал, что она сегодня завершена".

"Каждый художник трудится в меру своего таланта, в меру своих возможностей, в меру своих материальных возможностей, понимаете, поэтому я всегда трогательно отношусь к творчеству художников, и я всегда поддерживаю то, что вдруг новое появляется".

"Творчество - долгий и мучительный процесс, по завершении которого испытываешь чувство счастья".

"Жизнь многообразна, как и мир вокруг нас. Жизнь - большая ответственность. И чем дальше, тем сильнее это ощущаю".

"Надо много знать, жить с открытым сердцем и уметь чувствовать чужую душу - в беде, радости или в упоении любимым делом".

"У меня всегда есть потребность работать. То, что мне нравится - это мне и интересно. Впечатления я получаю от своих друзей и от того, что я видел. Я всегда стараюсь быть в творческом напряжении".

"Я приветствую талантливых людей. Я приветствую поиски молодых. Приветствую любовь к Родине и попытки сделать для нее что-то полезное".

"Мне повезло в жизни: я встречаюсь и, думаю, буду и еще встречаться с очень интересными людьми, которые стали впоследствии моими друзьями. Творческие люди меня волнуют. Волнуют своей активностью, своей внутренней силой, динамикой. Поэтому я и не пишу буквальный портрет, а образ создаю".

"Многие темы проходят через мое сердце - у них нет границ. География не играет для меня роли - и Россия, и Азербайджан дают мне новые источники вдохновения. Азербайджан и Россия сейчас идут к процветанию. Нет никаких границ для искусства. Я чувствую себя москвичом в России, бакинцем в Азербайджане. Я люблю свою родину везде, где бы я ни жил. Я бываю везде, я вижу, что все на глазах меняется. И мы должны все радоваться этому, жизнь идет вперед".

"В одном из интервью я сказал: "Работы настоящего художника оцениваются после 500 лет". Но я стал исключением своего высказывания. Мой народ полюбил и признал меня, как после этого не быть счастливым, ведь быть всенародно признанным при жизни удается не каждому".

"Цели, мечты - их всегда было много, и как человек ответственный, собранный я всегда находил силы делать не только то, что приятно, но и преодолевать себя. Знаешь ведь, как не просто дается иная задумка или даже пустяковая на первый взгляд деталь, подчас решающая судьбу серьезной большой работы - я никогда не искал легких путей".

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Народный художник Азербайджана, России, СССР, дважды лауреат Государственной премии Азербайджана, лауреат Государственной премии СССР и России. Являлся вице-президентом Российской академии художеств, вице-президентом и почетным президентом Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Был удостоен высоких государственных наград, среди которых ордена Азербайджана - "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества". Являлся почётным членом более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётным гражданином ряда зарубежных городов.

Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Таир Салахов - один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создавал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения Таира Салахова входят в Золотой фонд мирового искусства.

Cкончался 21 мая 2021 года. Похоронен в Баку в первой Аллее почетного захоронения. В Баку действует Дом-музей Таира Салахова.

(Автор: Вугар Иманов)