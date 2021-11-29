Фильм о последнем жителе азербайджанского острова Кюрдили удостоен наград в Беларуси и Польше (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм "Sonuncu" ("Последний") производства Baku Media Center и студии Salnaməfilm при поддержке министерства культуры Азербайджана удостоен наград - "Приз за верность жанру" в разделе конкурса документальных фильмов XXVII Минского международного кинофестиваля Listapad (Беларусь) и Kazimierz Karabasz Patient Eye и денежной премии XXXI Медиа-фестиваля Man in Danger в городе Лодзь (Польша), сообщили Trend Life в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсеры - Орман Алиев и Назим Гусейнов, режиссер - Фариз Ахмедов, авторы сценария - Эсмира Эюб и Фариз Ахмедов, оператор - Матеуш Чухновски (Польша).

Картина повествует о последнем жителе острова Кюрдили Виталии Пронине. В 1981 году с поднятием уровня воды в Каспийском море когда-то кипящий жизнью остров стал непригодным для проживания. Большая часть населения переехала. Без газа, без электричества, почти без людей остров стал одиноким, животные одичали, дома разрушились. Больше там никто не жил… кроме 68-летнего Виталия… Он дышит островом. Делает там свой последний вздох… И все это перед камерой.

Фильм "Последний", премьера которого состоялась в этом году на 50-м Международном кинофестивале в Роттердаме, принял участие в престижных кинофестивалях в разных странах. Был удостоен награды Golden Maple в номинации "Лучший документальный фильм" на XV Jahorina Film Festival в Боснии и Герцеговине, Bronze Castle - на XXV Международном фестивале документального кино OFF CINEMA в Польше, "Лучший отечественный документальный фильм" - на V Международном фестивале документального кино DokuBaku. Кроме того, участвовал в основном разделе конкурса документальных фильмов XXIX Международного кинофестиваля EnergaCAMERIMAGE в Торуне (Польша).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)