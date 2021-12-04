Сколько фильмов было снято на киностудии "Азербайджанфильм" с начала года? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы подвела итоги своей деятельности в 2021 году, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

В течение этого года на киностудии были сняты три полнометражных художественных фильма. Это работы заслуженного деятеля искусств Азербайджана Эльчина Мусаоглу Məryəm ("Марьям"), народного артиста Вагифа Мустафаева - Həyat, deyəsən, gözəldir (Fəryad II) ("Жизнь, кажется, прекрасна" ("Фарьяд II") и Асифа Рустамова - Mərmər soyuğu ("Холод мрамора"). Эти фильмы зрители смогут увидеть в будущем году.

Также на киностудии был снят и представлен зрительской аудитории проект Görünməyən qəhrəmanlar ("Невидимые герои"). В него входят пять документальных фильмов, отражающих славный боевой путь, отвагу азербайджанской армии и Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Также в эфире Общественного телевидения Азербайджана (İTV) был показан пятисерийный художественный телефильм Köşk ("Киоск").

К 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви был снят 12-серийный художественный телесериал Xosrov və Şirin ("Хосров и Ширин"). В скором времени он будет показан на телеканале İTV.

Также киностудия сняла документальную кинокартину Fulya ("Фулья"). Этот фильм является одним из победителей конкурса кинопроектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных картин Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), проведенного министерством культуры Азербайджана. Премьерный показ фильма "Фулья" прошел в Турции и Азербайджане.

Кроме того, завершается работа над документальной кинолентой Müharibənin uşaqları ("Дети войны"), проект которой также является одним из победителей конкурса Böyük Qayıdış.

На киностудии "Азербайджанфильм" также был снят короткометражный художественный фильм Quyu ("Колодец"), и сейчас идет работа, связанная с дистрибьюцией картины за рубежом.

С начала 2021 года совместно с İctimai TV киностудия представила 24-серийный киножурнал Bizim Kino ("Наше кино"), посвященный азербайджанскому кинематографу, а при поддержке министерства культуры и совместно с Avto FM 107.7 была подготовлена рубрика Kinostudiya ("Киностудия").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)