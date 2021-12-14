Зарождение нового феномена азербайджанского кино - спецпрограмма на Международном фестивале в Москве

БАКУ /Trend Life/ - С 17 по 21 декабря в Москве пройдет Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера", сообщает Trend Life.

Этот фестиваль ведет свою историю с 2003 года. Его президентом был народный артист СССР Алексей Баталов.

Помимо конкурсных программ полнометражных и короткометражных фильмов, в которых участвуют и азербайджанские картины ("Билясувар", Эльвин Адыгёзал; "Гухуроба", Теймур Гамбаров), в рамках фестиваля будет представлена специальная программа "Молодое азербайджанское кино", куда войдут такие фильмы, как "Хамелеон" (Руфат Гасанов, Эльвин Адыгёзал), "Врозь" (Эльмар Иманов, Энгин Кундаг), "К вечеру" (Теймур Гаджиев), "Одышка" (Азер Гулиев) и "Шепоты. Иногда крики" (Лала Алиева).



"Несомненно, вошедшие в программу один полный и четыре коротких метра дают лишь фрагментарное представление о молодом поколении кинематографистов, которые сегодня определяют кино современного Азербайджана", - отметил директор программы полнометражных фильмов, автор и редактор журнала "Искусство кино" Евгений Майзель.



"Отрадно наблюдать за подъёмом нового азербайджанского кино. Последние несколько лет принесли россыпь блистательных азербайджанских картин, которые, безусловно, резонируют с сердцами зрителей на ведущих кинофестивалях мира, включая Канны и Венецию. Сам факт того, что молодому азербайджанскому кино посвящена отдельная спецпрограмма, свидетельствует о зарождении нового феномена", - сказал глава отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов.

Всего фестиваль ожидает около 100 участников и гостей из десяти стран. Церемонии открытия и закрытия пройдут в легендарном кинотеатре "Иллюзион", а в Центре Вознесенского состоится панельная дискуссия по проблемам совместного производства и продвижения короткометражных фильмов. Художественный руководитель фестиваля – член Российской академии кинематографических искусств, лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров. Фильм открытия – режиссерская версия последнего фильма выдающегося южнокорейского режиссера Ким Ки Дука "Растворяться".

(Автор: Вугар Иманов)