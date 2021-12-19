В Баку представили сиквел "Искендернаме", или Что будет, если обрести бессмертие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра состоялась премьера спектакля "İSGƏNDƏRə yeni NAMƏ" ("Новое письмо для Искендера"), сообщает Trend Life. Спектакль поставлен в рамках "Года Низами Гянджеви" при поддержке министерства культуры Азербайджана и генеральном спонсорстве ЗАО "AzerGold".

Спектакль "İSGƏNDƏRə yeni NAMƏ" подготовлен по литературному произведению, созданному писателем, драматургом Ильгаром Фахми по мотивам поэмы Низами Гянджеви "Искендернаме".

Перед показом Ильгар Фахми в беседе с журналистами отметил, что наследие Низами Гянджеви является источником вдохновением для творческих личностей.

"Мы вместе с режиссером спектакля, заслуженным деятелем искусств Мехрибан Алекперзаде решили поставить спектакль, который можно определить как сиквел поэмы Низами Гянджеви "Искендернаме". В поэме Низами Гянджеви возвышает образ Искендера, но не дает ему бессмертия. Я всегда задумывался над тем, почему Низами не провел Искендера на "ту сторону". И в нашем спектакле мы постарались ответить на вопрос, что было бы, если..." - сказал Фахми.

Отметим, что задача постановки - представить творческое наследие, философию гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви посредством театрального искусства, в плоскости современной художественной мысли.

На показе спектакля присутствовали министр культуры Азербайджана Анар Керимов, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

В постановке "İSGƏNDƏRə yeni NAMƏ" линия событий поэмы Низами Гянджеви продолжается в альтернативном ключе. Как известно, в самой поэме Искендер не смог испить живой воды. В постановке же он находит родник с живой водой...

Все события происходят в пространстве, напоминающем по форме арену, или около него. В середине круга установлен трон. Здесь бьют фонтаны с вечной водой, идет борьба за бессмертие, власть и господство над всем миром, здесь преобладают предательство, злость, зависть, здесь лужи крови, по которым без зазрения совести ступают герои. Зритель невольно начинает сравнивать поэму Низами Гянджеви и происходящее в спектакле, и, конечно, у него возникают вопросы. Что было бы с Искендером, если бы он испил живую воду и обрел вечную жизнь? Неужели все было бы именно так? Сможет ли Искендер установить высшую справедливость в мире?

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, автор литературной основы - Ильгар Фахми, художник по свету - Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера - Нихад Гуламзаде, над сценической пластикой актеров работал народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев, над сценической графикой – Биньямин Саилов.

В спектакле заняты народный артист Азербайджана Нураддин Мехдиханлы (Ормуз), заслуженные артисты Шовги Гусейнов (Хызыр), Эльшан Рустамов (Афлатун), Кямаля Музаффар (Ровшяняк в возрасте) и Ильгар Джахангир (Искендерус), актеры - Зия Ага (Искендер), Фарида Шахбазова (молодая Ровшяняк), Рустам Рустамов (Арастун), Вюсал Мустафаев (Дагянус), Эльчин Эфенди (Антигон) и Сянан Казымлы (Сократ).

(Автор: Джани Бабаева)