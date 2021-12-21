Эльчин Азизов удостоен премии "Звезды Содружества" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 21 декабря в Большом зале Дома Пашкова в Москве проходит торжественная церемония вручения наград лауреатам премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов", сообщает Trend Life. Обе премии учреждены Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

Среди лауреатов премии есть представители Азербайджана. Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов удостоен премии "Звезды Содружества", а старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов - премии "Содружество дебютов".

"Звезды Содружества" - главная награда Содружества Независимых Государств за высочайшие заслуги в гуманитарной сфере, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран СНГ, так и Содружества в целом. Премия присуждается ежегодно, ее размер – два миллиона российских рублей.

Премия "Содружество дебютов" ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников, пропагандисты книг и чтения. В этом году награда присуждалась по итогам 2020 года.

Торжественная церемония проходит в очном и дистанционном формате. Некоторые лауреаты присоединились к ней посредством видеосвязи.

На торжественной церемонии Эльчин Азизов выступил в сопровождении Молодежного симфонического оркестра СНГ под управлением азербайджанского дирижера Муртазы Бюльбюльоглу.

На церемонии награждения присутствуют посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)