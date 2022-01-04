Российский этнографический музей проведет в Азербайджане уникальную выставку

БАКУ /Trend Life/ - Российский этнографический музей (РЭМ) планирует провести осенью 2022 года в Баку масштабную выставку на тему декоративно-прикладного искусства и культуры русского народа, сообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что музей покажет в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку значительную часть обширной коллекции Натальи Шабельской начала XX века. Она собрала уникальные коллекции старинных русских костюмов (крестьянских, купеческих, городских, старообрядческих) всех губерний России, головные уборы, шерстяные и шелковые платки, образцы старинных вышивок, кружев материи, прялки, пряничные доски, игрушки.

Напомним, что в середине февраля 2021 года в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки "Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана в собрании Российского этнографического музея". Экспозиция была подготовлена РЭМ совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Российские и азербайджанские эксперты провели исследования памятников ковроткачества и декоративно-прикладного искусства Азербайджана из собрания РЭМ, которое формировалось на протяжении более столетия, определили их бытовое назначение, изучили технику изготовления и художественные особенности, отобрали самые интересные для выставки. По результатам совместного исследования был выпущен одноименный объемный каталог, презентация которого состоялась на церемонии открытия выставки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)