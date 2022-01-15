Юбилей Азера Дадашева - музыкальные премьеры в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, приуроченный к 75-летию народного артиста Азербайджана, композитора, профессора Азера Дадашева, сообщает Trend Life.

Перед началом концертной программы заведующий музыкальным сектором министерства культуры Азербайджана Вугар Гумбатов зачитал поздравительное письмо министра культуры Анара Керимова.

В концертной программе приняли участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова и Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой.

Солистами программы выступили лауреаты международных конкурсов, пианистки Нурана Зейналова и Наргиз Кенгерли, вокалист Субхан Рустамов.

На вечере были исполнены сочинения Азера Дадашева. Среди них произведение "Zəfər çələngi", посвященное Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, впервые прозвучала "Поэма для фортепиано и камерного оркестра", посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Также впервые были исполнены Концерт №2 для фортепиано и оркестра, симфония "Шуша", кантата "Vətənim Azərbaycan".

Концертная программа была с большим интересом принята слушателями. Программа юбилейного концерта продемонстрировала многогранность творческой деятельности композитора.

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(Автор: Джани Бабаева)