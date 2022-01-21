В мире есть голос мой – проект в Узбекистане о творчестве азербайджанского писателя Азизы Джафарзаде

БАКУ /Trend Life/ - Дан старт проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане "Aləmdə səsim var mənim" ("В мире есть голос мой"), задачи которого - ознакомление и популяризация в этой стране творчества известной представительницы азербайджанской литературы ХХ века, Народного писателя, литературоведа и общественного деятеля Азизы Джафарзаде (1921-2003 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На основе проекта в Узбекистане предусматривается подготовка исследовательских работ и статей о творчестве Азизы Джафарзаде, публикация цикла материалов о творчестве писательницы в узбекских печатных и электронных изданиях, а также создание специального раздела на узбекском языке об Азизе Джафарзаде в электронной энциклопедии Wikipedia.org. Раздел будет содержать информацию о жизни и творчестве, наградах известной писательницы.

Наряду с этим, по заказу Культурного центра реализуется проект по переводу на узбекский язык романа "Баку 1501" Азизы Джафарзаде. Над переводом на узбекский язык работает Рустам Джаббаров.

Также в этом году Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева планирует провести в Ташкенте азербайджано-узбекскую международную конференцию, посвященную творчеству Азизы Джафарзаде. В международной конференции примут участие литераторы стран тюркского мира.

(Автор: Джани Бабаева)