Эпоха барокко в Баку - редкий голос азербайджанского вокалиста (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер музыки эпохи барокко, сообщает Trend Life. На концерте выступил студент IV курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреат международных конкурсов Тофиг Зейналов.

Зейналов является учеником заслуженного артиста Азербайджана, оперного певца, доктора философии по искусствоведению Ильхама Назарова (контратенор).

Перед концертной программой заслуженный артист рассказал о своем ученике, его творческих способностях и таланте.

Было отмечено, что Тофиг Зейналов - первый обладатель редкого тембра голоса - контратенора среди студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

По словам Ильхама Назарова, несмотря на то, что Зейналов профессионально обучается исполнительскому мастерству чуть больше трех лет, за этот период он сумел освоить сложный репертуар,сложные техники и вокальные приемы.

Далее на сцену был приглашен Тофиг Зейналов, он выступил в сопровождении педагога Академии, концертмейстера Илахи Исмаиловой. Концертная программа получилась интересной, обширной, она охватила разные стили, техники исполнении, музыкальные композиции на разных языках.

Зейналов исполнил несколько арий из опер Георга Фридриха Генделя, произведения Джованни Баттиста Перголези, Кристофа Виллибальда Глюка, Вольфганга Амадей Моцарта, Николая

Римского-Корсакова, Франца Шуберта и Роберта Шумана. В заключении вечера был исполнен романс "Bu gecə" композитора Тогрула Салманова на слова Рафиг Одай. Произведение завоевало симпатии публики, которая одарила артиста бурными аплодисментами и криками "Браво!"

Отметим, что концерт состоялся в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"), и был приурочен к Международному женскому дню – 8 Марта.

автор идеи проекта Gənclərə dəstək – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)