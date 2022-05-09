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Вагиф Мустафаев избран членом Европейской киноакадемии

Культура Материалы 9 мая 2022 14:05
Вагиф Мустафаев избран членом Европейской киноакадемии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, кинорежиссер Вагиф Мустафаев избран членом Европейской киноакадемии, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Отметим, что Европейская киноакадемия (European Film Academy, EFA) была основана в 1988 году в Берлине для продвижения кинематографа Европы.

В 1988 году она была зарегистрирована под названием Европейское кинематографическое общество ее первым президентом, шведским режиссером Ингмаром Бергманом.

Академия известна своей ежегодной премией.

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