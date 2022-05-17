В Азербайджан прибыл первый участник международного фотопроекта 4 seasons of Shusha (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первый участник международного фотопроекта 4 seasons of Shusha ("Четыре сезона города Шуша"), турецкий фотограф Хусейин Ташкин находится с визитом в Азербайджане, сообщили Trend Life в министерстве культуры.

Международный фотопроект 4 seasons of Shusha будет реализован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации министерства культуры.

В его рамках в течение четырех сезонов года будут организованы визиты в Шушу всемирно известных фотографов, которые сделают фотографии города. Затем из этих снимков будет организована экспозиция. В проекте примут участие четверо всемирно известных фотографов из Турции, Германии, Финляндии и Швейцарии.

Первым участником международного проекта является известный турецкий фотограф Хусейин Ташкин. Он запечатлеет город Шуша весной, и его визит продлится до 23 мая.

В рамках визита в Азербайджан Хусейин Ташкин и куратор международного проекта, итальянский художник Анджело Букарелли встретились с заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой.

На встрече состоялся обмен мнениями о проекте. Было отмечено, что задачи проекта - пропаганда города Шуша в мире, его культурного наследия, архитектуры, истории, природных красот.

Также в рамках проекта у молодых азербайджанских фотографов будет возможность встретиться с Хусейином Ташкином и принять участие в его тренинге.