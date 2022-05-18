Искусство Азербайджана сквозь тысячелетия. Само понятие museum – "дом муз", рассматривая экспонаты, мыслить!

БАКУ /Trend Life/ - Международный день музеев – настоящий культурный феномен. Важный праздник, который не только напоминает людям о необходимости интересоваться, любить и знать свою историю. Этот день ещё раз привлекает внимание на необходимость налаживания диалога между разными странами и народами в масштабах целого мира. Это праздник с ярким посылом, охарактеризованным экс-президентом ICOM Жаком Перо словами: «…музеи должны занять место в сердце общества…». Ведь ключевые задачи Международного дня музеев – сохранение опыта и обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур.

О значении этого праздника, истории музейного дела, важности музеев в жизни людей и стран Trend Life рассказал директор Азербайджанского национального музея искусств, кавалер государственных орденов Азербайджана, Франции и Австрии, профессор Чингиз Фарзалиев.

- Международный день музеев – праздник, который в этом году отмечает своё 45-летие со дня учреждения Международным советом музеев (International Council of Museums). Сам ICOM был создан в 1946 году, чем была подтверждена важнейшая роль музейного дела в цивилизационной важности развития современного мира. Думаю, сложно оспорить истину, что сущностная основа музеев – сохранение истории человечества, его ценностей и культурного наследия в каждом свидетельстве того, чем жило общество в определённый временной отрезок. Даже то, что оно создавало и после подвергалось разрушению, бережно сохраняется в виде музейных экспонатов. Человеку суждено быть свидетелем лишь единственного мига длиною в жизнь. Тогда как сам мир существует уже десятки веков, сменяются поколения его населяющие. И музеи – то пространство, способное познакомить и рассказать нам, сегодняшним, о быте предков, о том, что занимало их умы и сердца. Именно здесь, в особенном месте, можно ощутить масштаб мироздания и почувствовать себя частичкой истории цивилизации в планетарном объёме. Без этого осознания сопричастности любое общество обречено на стагнацию. И как говорил французский мыслитель Вольтер: «Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя». И потому, я уверен, что музеи будут востребованы на всём протяжении существования человечества.

- Само понятие museum – «дом муз». И это отправная точка понимания сути музея – рассматривая экспонаты, мыслить! Именно здесь пытливый ум найдёт для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Многовековое культурное наследие Азербайджана, вобравшее в себя этническое разнообразие, является частью мирового наследия. Памятники материальной и духовной культуры, созданные на разных исторических этапах развития нашего общества – центральная часть постоянной экспозиции Азербайджанского национального музея искусств. «Искусство Азербайджана сквозь тысячелетия» – наглядное свидетельство, что человечество связано через искусство. Назову лишь один пример из нашей коллекции – фигурка-символ материнского культа, обнаруженная в некрополе Тепебашы селения Фазыл Шекинского района и относящаяся к III-II векам до нашей эры. Подобные фигурки обнаружены по всему миру, их можно увидеть в музеях разных континентов, и это неоспоримое доказательство того, что историческими культурными корнями мы общны. Оттого, знакомясь с предметами искусства и культуры, мы глубже вникаем в смысл важности музейной деятельности, и в частности всех усилий, прикладываемых отечественными музеями в воспитании многих поколений граждан Азербайджана. И ежегодно празднуемый 18 мая 150 странами, среди которых и наша республика, Международный день музеев - яркое доказательство жизненной важности «домов муз».

- Музейное дело, правда, не называвшееся так изначально, зародилось много веков назад, и тесно связано с историей человечества. Первый прототип современного музея под названием Мусейон был основан в Александрии в 290 году до нашей эры! Именно в нём была знаменитая Александрийская библиотека, расположенная в одной из огромного количества комнат. И пусть она не сохранилась, но её упоминают по сей день. История рассказывает, что кроме залов для чтения, столовой и других комнат, со временем сюда добавлялись комнаты с новыми экспонатами. Например, чучелами животных, используемых как наглядное пособие для обучения. То есть оттуда берёт своё начало просветительская и обучающая деятельность музеев. И при этом Древняя Греция уже тогда создала помещения, в которых находились предметы искусства и культуры, захваченные у других народов во время войн: скульптуры, статуи и другие художественные произведения. В средних веках в храмах и монастырях в качестве экспонатов можно было увидеть произведения искусства (ювелирные украшения, манускрипты), захваченные во время войн и служившие, можно сказать, оплатой за выкупы или иные расходы. Свой привычный на сегодня вид музейные залы начали приобретать в XV веке, когда Лоренцо де Медичи дал указание создать так называемый Сад Скульптур. С того времени в моду вошло строительство зданий с длинными коридорами, в которых располагали картины и статуи. Постепенно начали создаваться так называемые «кабинеты» – специальные помещения, предназначенные для размещения произведений искусства. Очень быстро распространившись в Италии, они появились в Германии (где также создавались коллекции необычных вещей Wunderkammer), а затем по всей Европе. Самым первым современным музеем является Британский музей в Лондоне, открытый в 1753 году, для посещения которого было необходимо письменное разрешение. А первым музеем, открытым для публики, стал Лувр в 1793 году.

- Сегодня я с гордостью говорю, что в ряду мировых музеев находится и Азербайджанский национальный музей искусств – ведущий музей республики, обладатель и хранитель более 19 тысяч экспонатов. Да, по сравнению с мировыми мастодонтами наш Азербайджанский национальный музей искусств совершенно юный. Ведь история музейного дела в Азербайджане началась немногим более ста лет назад. Мы, можно сказать, «вышли» из небольшой комнаты, давшей начало зарождению музейного дела в Азербайджане. С 1937 года наш музей наглядно демонстрирует девиз Дня музеев этого года «Сила музеев (The Power of Museums)». Да, музеи способны преобразовывать окружающий нас мир. Знакомя с удивительной красотой культурного наследия, рассказывая о прошлом, открывая глубинную историческую суть, они учат нас построению лучшего будущего, которое со временем мы передадим следующим поколениям. На сегодня стало незыблемым осознание того, что музеи – ключевые действующие «лица» нашего общества и развиваются вместе с ним, осваивая через инновации и цифровые площадки, благодаря новым технологиям. Музеи стали более доступными и привлекательными, стали буквально «тактильно ощущаемы» вне географического расположения и используемых плоскостей. Технический прогресс – отнюдь не соперник музеям. Он вошёл в число их лучших друзей. Интерактивность, дополненная реальность и виртуальное погружение, описываемые фантастами прошлых столетий, стали для нас повседневностью, к которой можно прикоснуться уже и в музейном пространстве. Сегодня цифровые технологии помогают зрителям понять сложные и нюансированные концепции, в том числе и представленные авторами разнообразных перформансов и художественных проектов, вышедших далеко за рамки классического искусства. Сила музеев направлена и в образовательное русло, когда через свои коллекции и программы они создают «социальную ткань», без которой немыслимо построить здоровое прогрессивное общество. Азербайджанский национальный музей искусств выступает площадкой для проведения всевозможных выставочных проектов, организации международных культурных акций. Одновременно в его стенах проводится большая научно-исследовательская и популяризаторская деятельность, составляются всевозможные каталоги, буклеты и альбомы, издаются научные статьи.

- 18 мая – профессиональный праздник множества людей, связавших свою судьбу с музеями, многие из которых остаются вне поля зрения посетителей. Но без реставраторов, художников, научных сотрудников специализированных отделов и многих других специалистов музейная деятельность немыслима. Эти люди достойны самого глубокого уважения, ведь их вклад в дело сохранения культурного наследия человечества неоценим. Азербайджан – страна традиций, берущих начало в глубокой древности. А потому их работа - изучать, сохранять, беречь, восстанавливать. Они сегодня продолжают заложенные великим лидером Гейдаром Алиевым в семидесятых годах прошлого столетия инициативы развития музейного строительства. Тогда благодаря его вниманию Азербайджан занял достойное место среди советских республик. Он оставил нам бесценное достояние – десятки музеев. А мы – музейщики, в свой профессиональный праздник с гордостью демонстрируем, что курс, заложенный нашим общенациональным лидером на бережное отношение и к отечественной, и к мировой культуре, непоколебим и сегодня.