Программа Международного фортепианного фестиваля в Баку – яркие концерты и известные музыканты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 20-27 мая состоится первый Бакинский международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Его основателем и директором является заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Фортепиано – это универсальный инструмент, прекрасно подходящий для исполнения практически любого жанра музыки и сочетающий в себе все жанры. Первый Бакинский международный фортепианный фестиваль позволит пианистам-виртуозам со всего мира продемонстрировать это на бакинской сцене.

Жанры фестиваля - танго, джаз, фламенко, классическая, современная музыка, фортепианные концерты с оркестром, выступления DJ.

Программа фестиваля предоставляет прекрасный выбор концертов на самый взыскательный вкус меломанов.

Фестиваль откроет концерт классической музыки, который состоится 20 мая на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Начало - в 19:00. Пятый концерт для фортепиано с оркестром "Император" Людвига Ван Бетховена прозвучит в исполнении Реми Генье и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова.

В тот же день, в 21:00, в Landmark начнется концерт Zinnetango. В интернациональный квартет вошли лучшие музыканты из Аргентины, Бельгии и Эстонии. Их объединяет общая страсть к старой традиции танго, а их музыка - игривое и оптимистичное пламя синтеза старой и новой классики танго в сочетании с зажигательными выступлениями азербайджанских танцоров.

Выступление Макса Вильявечча и группы Los Aurora (Испания) – это глоток свежего воздуха во фламенко, новое в, казалось бы, застывшей классике. Люди, которые произвели фурор на сцене фламенко, наконец-то в Баку. Концерт пройдет 21 мая в Landmark. Начало - в 21:00.

Викрам Рузахунов – известный джазовый пианист из Кыргызстана, сыгравший ключевую роль в популярности джаза в регионе Центральной Азии, выступит 22 мая в Landmark. Начало - в 19:00.

Концерт Гювенча Дагюстуна и трио Tanini – это турецкая лирическая музыка в исполнении эклектичных музыкантов, каждый из которых сделал успешную международную карьеру. Мероприятие пройдет 22 мая в Landmark. Начало - в 20:00.

Концерт участников проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"), в рамках которого выступят победители республиканских и международных конкурсов в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением Валида Агаева, состоится 23 мая в Зале камерной и органной музыки Бакинской филармонии. Начало - в 19:00.

Вечер современной музыки композитора и пианистки Кямали Ализаде состоится 23 мая в Центре Современного Искусства YARAT. Начало - в 20:00. Кямаля Ализаде выступала в качестве художественного руководителя, композитора и пианистки на различных фестивалях, мероприятиях, в рамках проектов, реализуемых между азербайджанскими музыкантами и деятелями искусств из Италии, Греции, Испании, Португалии, Израиля.

Концерт Вадима Абрамова (Германия) – это не только виртуозная игра на фортепиано и клавишных, но и, прежде всего, атмосфера, которая вдохновляет, завораживает, очаровывает эмоциональными, танцевальными моментами. Выступление состоится 23 мая в Landmark. Начало - в 20:30.

Презентация новой книги Тарлана Новрасли Qarabağıma gəl под аккомпанемент лирической музыки в исполнении заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алиевой состоится 24 мая в Landmark. Тарлан Новрасли является автором около тысячи романтических философских поэм, романов, поэм, научных статей, учебников, программ, учебно-методических работ, научных трудов, опубликованных в различных изданиях.

24 мая в Landmark выступит Хельге Лиен со своим трио (Норвегия). Начало - в 21:00. Его творчество - синтез музыкальных традиций Америки и Скандинавии. Мост между разными культурами и работа с контрастами всегда были в центре его подхода. Он впечатляет своей технической виртуозностью, богатством форм исполнения.

25 мая на сцене Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится выступление Саиды Зульфугаровой, которая исполнит концерт Эдварда Грига для фортепиано с оркестром. Начало - в 19:00. Кроме того, в исполнении Вургуна Векилова прозвучит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

В Landmark 25 мая состоится выступление квартета Марека Новотны (Чехия). Начало - в 21:00. Марек Новотны гастролировал со многими известными музыкальными ансамблями. Недавно его музыкальные эксперименты получили высокую оценку - музыкант завоевал гран-при фестиваля Chang-Sha (Китай).

Пианистка Зулейха Усубова, скрипач Ровшан Амрахов, виолончелист Эйюб Алиев и дирижер Валид Агаев – талантливые музыканты из Баку. Их объединяют победы на конкурсах, успешные музыкальные проекты и огромная любовь к музыке. С творчеством азербайджанских талантов слушатели могут познакомиться 26 мая. Концерт состоится в Landmark, начало - в 19:00.

Также в этот же день состоится выступление пианистки Аги Дерлак (Польша). Начало - в 21:00. Музыка, которую исполняет Дерлак, олицетворяет собой свободу и вдохновение.

В день закрытия фестиваля - 27 мая состоится долгожданный концерт Шаина Новрасли. Его выступление – это бурное единство джаза, классики и мугама, экспрессивный стиль исполнения, который не оставит равнодушным любого зрителя. Музыкант также представит свой новый альбом BAYATI, выпущенный в марте этого года японской звукозаписывающей компанией Eight Islands Records. Мероприятия пройдут в Landmark.

На автопати фестиваля выступит DJ PIANO. Мероприятие также пройдет в Landmark. Начало - в 23:00.