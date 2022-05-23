"Мертвецы" Джалила Мамедгулузаде помогли молодежи познакомиться с театральным искусством (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку состоялось очередное мероприятие в рамках проекта Mədəni gənclik, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Задачи проекта министерства культуры Азербайджана Mədəni gənclik - повысить интерес молодежи к искусству, вовлечь ее в культурные процессы страны, воспитать поколение, которое будет с вниманием относиться и сохранять наши культурные ценности.

В рамках проекта состоялся показ спектакля Ölülər("Мертвецы"), поставленного по пьесе видного азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедгулузаде.

В спектакле, поставленном народным артистом Азербайджана Азер Пашой Нематовым, представлена ​​новая версия музыки, написанной в свое время выдающимся композитором, народным артистом СССР Гара Гараевым для произведения Ölülər.

Научным консультантом спектакля, подготовленного по заказу министерства культуры Азербайджана, является академик Иса Габиббейли. Образ Шейха Насруллаха воплотил народный артист Азербайджана Нураддин Мехтиханлы, роль Искендера сыграл заслуженный артист Анар Гейбатов.

В постановке также заняты: народные артисты Лалазар Мустафаева, Рафиг Азимов, Гаджи Исмаилов, Казым Абдуллаев, Сабир Мамедов, Али Нур, заслуженные артисты Аслан Ширин, Эльшан Рустамов, Эльхан Гулиев, Мазахир Джалилов, Казым Гасангулиев, Мирза Агабейли, Матлаб Абдуллаев, актеры Эльчин Эфенди, Рамин Шихалиев, Вюсал Мустафаев, Джанали Джаналиев, Эльнур Гадиров, Рустам Рустамов, Хадиджа Новрузлу, Ляман Иманова, Рада Насибова и Фируза Балаева.

Отражаемые в литературном произведении фанатизм и невежество в исполнении актеров раскрываются в новых оттенках.