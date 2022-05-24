В Баку представлена музыкальная культура Республики Корея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер классической музыки под названием "Концерт дружбы", посвященный 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Республикой Корея, сообщает Trend Life.

Традиционная корейская музыка включает в себя народную, классическую и придворную музыку. Основными жанрами народной музыки являются санджо и пхансори инонъак. Тремя типами корейской придворной (ритуальной) музыки являются аак, хянак и танак.

В сопровождении Государственного симфонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова выступили солисты Рьё Мээхаэ (виолончель), Эин Жунгвон (фортепиано) и Жеон Жинью-нун (скрипка). В их исполнении прозвучали 5-я симфония "Корея" Кшиштофа Пендерецкого, "Весна родины" корейских композиторов Хонг Нан Па и Ли Вон Суна.

В посольстве Республики Корея в Баку сообщили Trend Life, что рамках 30-летия установления дипломатических связей между двумя странами будут организованы семинар по археологии, гуманитарный форум, модное шоу ханбок и т.д. Главная цель – дальнейшее развитие дружественных связей и налаживание мостов культуры между Азербайджаном и Республикой Корея.