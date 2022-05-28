Если вам хочется поднять настроение… Чешский джаз в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Landmark Orange Grove прошел концерт джазового квартета Marek Novotny Quartet из Чехии в составе Марека Новотны (фортепиано), Cмолдаса Либора (гитара), Максима Макагонова (бас) и Томаша Хобзека (ударные), сообщает Trend Life.

"Если вы любитель джаза, качественной живой музыки, если вам хочется поднять настроение, когда за окном слякоть, если вам хочется чего-то нового – посетите джаз клуб в Праге", - об этом всегда говорят гиды туристам, которые посещают Чехию. В Праге много хороших джаз-клубов, и кажется, что это направление в музыке никогда не утратит своей популярности в Чехии, которая ведет свою историю с 1920-1930-х годов. Джаз оказал большое влияние на чешскую музыку и, в свою очередь, Чехия оказывает огромное влияние на мировую джазовую культуру. В этот вечер гостям был представлен традиционный чешский джаз.

Руководитель коллектива Марек Новотны – известный чешский композитор, аранжировщик и пианист, имеет докторскую степень в области музыкальной теории. Учился также в Массачусетском университете в Амхерсте (США) на полной стипендии, где получил степень магистра по джазовой композиции под руководством обладателя премии "Грэмми" Джеффри Холмса. В своей музыкальной деятельности Марек сотрудничал со множеством известных музыкантов и музыкальных коллективов, гастролировал с концертами в Великобритании, Германии, Норвегии, Дании, США и Китае. Недавно его музыкальные эксперименты получили высокую оценку - музыкант завоевал гран-при фестиваля Chang-Sha (Китай).

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы представили возможность зрителям насладиться хорошей музыкой в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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