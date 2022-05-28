Прославляющие Азербайджан во Франции - один майский вечер в Баку... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов Саиды Зульфугаровой и Вургуна Векилова, которые живут во Франции, сообщает Trend Life.

Выступления артистов прошли в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением дирижера Валида Агаева.

Саида Зульфугарова представила Концерт Эдварда Грига для фортепиано с оркестром. Манера исполнения пианистки ярко отражает ее активную, любознательную натуру: от сольной карьеры до камерной музыки, от создания шоу до выступлений с различными артистами, энергичных, новаторских скриптов. Выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Парижского университета Сорбонна на протяжении последних лет работает музыковедом в Париже. Саида Зульфугарова - одна из тех музыкантов, которые своим профессиональным исполнением пропагандируют азербайджанскую музыку во Франции.

Программа в филармонии продолжилась Вторым концертом Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении Вургуна Векилова. Имя выпускника Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и студента Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot входит в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Вургун Векилов - правнук великого поэта, в честь которого его и назвали родители, быть может, в глубине души надеясь, что когда-нибудь их сын пойдет по стопам своего прадеда. Однако поэтом Вургун-младший не стал, для творческого самовыражения он выбрал не менее сложный путь служения музыке, также прославляя свою страну во Франции.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы представляют возможность зрителям насладиться хорошей музыкой в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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