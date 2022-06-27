Герои Карабахской войны – отцы и сыновья, матери и дочери (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся показ спектакля "Zəfər yolu" (Дорога Победы), посвященного славной Победе в 44-дневной Отечественной войне и приуроченный ко Дню Вооруженных сил, сообщает Trend Life.

Режиссер спектакля, художественный руководитель и директор театра, народный артист Азер Паша Нематов представил трогательный рассказ о доблести и отваге азербайджанской армии, героях Карабахской войны - отцах и сыновьях, которые не щадя своих жизней боролись с армянской агрессией и освободили родную землю от врага, восстановили территориальную целостность Родины, и, конечно же, о матерях, сестрах, женах, дочерях бойцов. Вечная слава шехидам! Вечная слава героям!

В спектакле сыграли, наряду с именитыми, и молодые актеры, как бы отождествляя на сцене, как и в жизни, преемственность поколений, для которых самое главное в жизни – честь, достоинство, патриотизм, любовь к Родине и народу.

Во время спектакля на большом мониторе на сцене демонстрировались кадры реальных боев 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Все до сих пор с болью в сердце вспоминают, как армянские оккупанты в период 44-дневной Отечественной войны в 2020 году, не справляясь с нашими доблестными воинами, вымещали свое зло на мирном населении, наносили удары по Гяндже, Барде, Тертеру, Нафталану, Геранбою и другим городам. В результате обстрелов из тяжелой артиллерии и ракетных систем более 100 мирных жителей были убиты, а свыше 400 - ранены. Эти документальные кадры вместе со сценическим исполнением были одними из самых тяжелых в спектакле.

Более того, одну из главных ролей - отца шехида - сыграл народный артист Али Нур. Как известно, его сын Ровшан Нурзаде в 45 лет стал шехидом Отечественной войны. Выпускник Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и после завершения учебы был направлен в одну из воинских частей Агдамского района, где служил на протяжении десяти лет, являлся командиром роты. Был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Как только началась Отечественная война, записался добровольцем и 18 октября 2020 года отправился на фронт. Стал шехидом в боях за освобождение города Шуша 6 ноября. За героизм был посмертно удостоен боевых медалей...

Зрители стоя приветствовали артистов, почтив память шехидов...

В спектакле также сыграли - народный артист Нураддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Хиджран Насирова, Эльхан Гулиев, Матанат Атакишиева, Мирза Агабейли, Эльнар Гараев, Анар Гейбатов, Айшад Мамедов, Матлаб Абдуллаев, Эльшан Рустамов, Рашад Бахтияров, актеры Эльчин Эфенди, Хадиджа Новрузлу, Рада Насибова, Илаха Гасанова, Ильяс Ахмедов, Афят Мамедова, Айлин Гашимова, Эльсевер Рахимов, Джордж Гафаров, Турал Ибрагимов, Рамин Шихалиев, Эльнур Гадиров, Джумшуд Зейналов, Джавидан Новруз и Вюсал Мустафаев.

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор – народный артист Сиявуш Керими, режиссер – Эмиль Аскеров, ассистент режиссера – Нармин Гасанова.

Фото – Кямран Багиров.