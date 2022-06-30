Представители Азербайджана вместе со звездами Голливуда присоединились к Каннским львам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в Международном фестивале творчества "Каннские львы" (Cannes Lions 2022), который прошел в городе Канны (Франция), сообщает Trend Life со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

В фестивале приняли участие победители проведенного в нашей стране конкурса Young Lions Azerbaijan 2022 - Намиг Байрамов, Ниджат Мамедзаде, Хаял Махмудлу и Хадиджа Мамедли, а также организаторы и официальные представители. В фестивале при поддержке министерства культуры Азербайджана участвовали четыре победителя местного этапа конкурса.

Напомним, что победители Young Lions Azerbaijan 2022 определились в мае текущего года, они получили право принять участие в большом финале Young Lions Competitions 2022, являющимся неотъемлемой частью Фестиваля "Каннские львы".

В текущем году на данном престижном фестивале были представлены известные мировые бренды, состоялись выступления и панельные сессии профессионалов, представителей данной индустрии из разных стран, в том числе таких знаменитостей как Пэрис Хилтон, Райан Рейнольдс, Патрик Стюарт.

Фестиваль "Каннские львы", проводимый ежегодно с 1954 года, считается одним из самых престижных в области рекламной индустрии. Этап фестиваля Young Lions предусмотрен для молодых специалистов в области рекламы. Он проводится с 1955 года, и в нем могут принять участие творческие люди в возрасте до 30 лет в составе команды из двух человек.