В Баку определены победители Фестиваля мугама, посвященного Году города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку подвели итоги Фестиваля мугама, организованного министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в ведомстве.

В фестивале, прошедшем в мае - июне и посвященном Году города Шуша, приняли участие воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств.

На мероприятии в Международном центре мугама состоялись итоговый концерт и церемония награждения победителей фестиваля.

В своем выступлении заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что проведение Фестиваля мугама в рамках Года города Шуша неслучайно, ведь древняя земля Карабаха и ее венец – Шуша считаются колыбелью азербайджанской музыки.

По ее словам, земля, которую называют "Консерваторией Востока", подарила нам видных представителей азербайджанской музыки.

Город Шуша для азербайджанского народа - священное и дорогое место, отметила замминистра.

Было подчеркнуто, что Карабах был освобожден от оккупации благодаря мужественной азербайджанской армии под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева.

Было отмечено, что в городе Шуша восстанавливаются исторические, религиозные и архитектурные памятники, туда возвращается полноценная культурная жизнь.

Далее на мероприятии были объявлены победители. Гран-при фестиваля был удостоен Тунджай Оруджзаде (Агдам); лауреатами первой степени стали - Исфандияр Дадашов (Баку), Али Агазаде (Сабирабад), второй степени – Метин Джафаров (Агдам), Садиг Зейналлы (Бейлаган), Айдын Гамзаев (Баку), Айнур Агамалыева (Сальян), третьей степени – Нихад Мамедзаде (Хырдалан), Полад Салманлы (Барда), Туран Салахов (Геранбой), Манзура Абдурахманова (Баку), Гюльяз Гасанзаде (Баку), Фатима Гумматова (Шеки) и Ляман Мамедова (Агджебеди).

Отметим, что фестиваль проводился по двум возрастным группам (9-12 и 13-17 лет), и в нем приняли участие юные таланты из городов и районов республики. Первый этап фестиваля прошел в регионах. Обладатели первого места на данном этапе получили право на участие в финале в Баку.

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли народные артисты Тейюб Асланов (председатель) и Гюльяз Мамедова, заслуженный артист Закир Алиев.

Победителям были вручены дипломы и почетные грамоты. Также почетные грамоты вручили педагогам, которые готовили детей к конкурсу, и их концертмейстерам.

В заключение мероприятия состоялись выступления победителей фестиваля в сопровождении ансамбля Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова (художественный руководитель – Мирхалид Салаев).