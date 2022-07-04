БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Азер Рзазаде выступит на I Сочинском фестивале классической музыки, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль – масштабный праздник музыкального искусства, который пройдет с 20 по 28 августа 2022 года на ведущих сценах города Сочи. В течение девяти фестивальных дней образцы классической музыки будут представлены на трех сценах.

Азер Рзазаде (тенор) - первый азербайджанский оперный певец всемирно известной Академии Ла Скала в Милане (Италия). Родился 17 июля 1990 года в Баку в семье народного артиста Азербайджана, исполнителя народных песен Заура Рзаева. Был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, является участником международных фестивалей, выступал со многими оркестрами мира в Австрии, Франции, Италии, России, Греции, Словакии, Чехии, Хорватии, Турции, Великобритании, ОАЭ и т.д.