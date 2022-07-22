Потрясающий перформанс Исфара Сарабского & Co во Франции - на одной сцене с обладателем 14 премий "Грэмми" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, пианист и композитор Исфар Сарабский вместе со своим коллективом выступил с потрясающей программой на всемирном джазовом фестивале Jazz à Sète, сообщает Trend Life.

В составе международного коллектива – Бахруз Зейнал (тар), Маурицио Конги (контрабас) и Ференцш Немет (ударник). В заключение зал стоя аплодировал артистам.

Интересно, что коллектив разделил сцену со всемирно известным американским пианистом и композитором, обладателем 14 премий "Грэмми", одним из наиболее авторитетных джазовых музыкантов XX века Херби Хэнкоком.

Напомним, что композиция Исфара Сарабского Planet из одноименного альбома украшает официальную презентацию всемирного джазового фестиваля Jazz à Sète.

Jazz à Sète - это джазовый фестиваль под открытым небом, который с 1988 года традиционно проводится в июле в Théâtre de la Mer (Театр де ля Мер) в городе Сет (Франция) с участием лучших джазменов мира. Фестиваль уникален тем, что все вечерние концерты проходят на фоне Средиземного моря. В этом году концертные программы были представлены с 17 по 21 июля.