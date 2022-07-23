Экспозиция "Азербайджанские узоры" вызвала большой интерес в Эстонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Открывшаяся 19 июля в галерее архитектуры и дизайна города Таллинн выставка работ азербайджанского художника Ровшана Нура (Гулиева) вызвала большой интерес общественности, деятелей культуры и представителей дипломатических миссий в Эстонии, сообщает Trend Life.

Экспозиция представлена при содействии Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Эстонии в рамках "Года города Шуша".

Ровшан Нур – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана.

На выставке представлено более 70 работ "Азербайджанские узоры" – ковры, картины, керамические произведения, посвященные истории, культуре, архитектуре и традициям Азербайджана, в том числе древней земле Карабаха, Шуше. На открытии выступили танцевальные коллективы, а под звуки скрипки художник даже написал портрет девушки-музыканта. Ежедневно, на протяжении двух недель, Ровшан Нур будет также проводить мастер-классы по росписи на керамике, рассказывая о своих работах. Ряд работ посвящен достопримечательностям Эстонии, теме синтеза культур азербайджанского и эстонского народов. Ровшан Нур живет в Эстонии двадцать лет и ему близки таллиннские городские мотивы и природа страны.

На телеканалах, в других СМИ, социальных сетях идет активное обсуждение представленной экспозиции, посетители выставки делятся многочисленными фотографиями и видеоматериалами.

Экспозиция будет представляться до 30 июля.