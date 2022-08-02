Министр культуры рассказал о причинах объявления второго этапа конкурса на создание памятника Ашугу Алескеру

БАКУ /Trend Life/ - Проходит второй этап конкурса среди скульпторов на создание памятника Ашугу Алескеру.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Керимов отметил, что полученные на начальном этапе эскизы были представлены экспертной комиссии, однако были сочтены не удовлетворительными.

"В связи с этим был объявлен второй этап конкурса, на который направлены новые эскизы. В конкурсе принимают участие молодые скульпторы. Думаю, проведение второго этапа демонстрирует прозрачность конкурса", - добавил министр.

Отметим, что Ашуг Алескер (Алескер Алимамед оглу, 21 марта 1821 - 7 марта 1926) - один из самых знаменитых азербайджанских ашугов XIX - начала XX веков. Благодаря своему яркому таланту сумел подняться на вершину азербайджанской ашугской поэзии. Он писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно исполнял их на сазе, хорошо владел формами ашугской поэзии. Темы поэзии Ашуга Алескера разнообразны. Социальные мотивы со временем усиливались в его творчестве.