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На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)

Культура Материалы 10 августа 2022 12:28 (UTC +04:00)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - С 15 августа в эфире Первого канала России вновь пройдет показ восьмисерийного музыкального фильма "Магомаев", сообщает Trend Life.

Впервые фильм "Магомаев" был продемонстрирован в эфире Первого канала в марте 2020 года.

Действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет. Роль Муслима Магомаева исполнил Милош Бикович, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. В сериале снимались российские актеры Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, а также азербайджанские актеры Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов и другие.

На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)
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