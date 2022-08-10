На российском телеканале вновь покажут сериал "Магомаев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 15 августа в эфире Первого канала России вновь пройдет показ восьмисерийного музыкального фильма "Магомаев", сообщает Trend Life.

Впервые фильм "Магомаев" был продемонстрирован в эфире Первого канала в марте 2020 года.

Действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет. Роль Муслима Магомаева исполнил Милош Бикович, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. В сериале снимались российские актеры Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, а также азербайджанские актеры Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов и другие.