Юсиф Эйвазов на сцене античного амфитеатра – три загадки на пути к любви или смерти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известные оперные певцы - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступили на сцене Арена-ди-Верона - античного амфитеатра в Италии, сообщает Trend Life.

Звезды оперной сцены приняли участие в показе оперы Джакомо Пуччини "Турандот". В спектакле Эйвазов исполнил партию Калафа, а Нетребко предстала в образе принцессы Турандот.

Публика восторженно приняла выступления оперных певцов, бурно аплодируя и выкрикивая "Браво!".

По сюжету оперы, принц Калаф прибывает в Пекин с намерением поступить на службу к императору. Он узнает о том, что жестокосердная принцесса Турандот вынудила отца издать такой указ: всякий принц может свататься к Турандот, но с тем, что на заседании Дивана мудрецов она загадает ему три загадки; разгадавший их станет её мужем, неразгадавший — будет обезглавлен. С тех пор головы многих славных принцев украсили стены Пекина...