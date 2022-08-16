Встреча с Сабиром Рустамханлы – рекомендации молодежи и любовь к литературе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку во Дворце культуры имени А. Амирова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с депутатом Милли Меджлиса (парламент), народным поэтом Сабиром Рустамханлы, сообщили Trend Life в Управлении.

На мероприятии присутствовали депутаты Милли Меджлиса Айдын Гусейнов, Сабина Хасаева, заместитель главы исполнительной власти Гарадагского района Тарана Исмаилова, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, председатель Азербайджано-турецкого женского объединения Танзиля Рустамханлы, основатель журнала "Azərbaycan Dünyası", руководитель Фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов, представители общественности и многочисленные поклонники творчества Сабира Рустамханлы.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

В своем выступлении Ибрагим Алиев отметил, что цель подобных мероприятий направлена на развитие литературной среды, увеличение со стороны молодежи интереса к художественной литературе, развитие культуры чтения, расширение кругозора и тесное общение литераторов с читателями.

На мероприятии было рассказано о творчестве Сабира Рустамханлы, написанных им произведениях. Сабир Рустамханлы ответил на вопросы участников встречи, дал рекомендации представителем молодежи.

Сабир Рустамханлы также прочел на мероприятии отрывки из своих произведений, что с большим интересом было воспринято участниками вечера.

В заключение руководитель Фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов вручил народному поэту орден, учрежденный Фондом - "Vətən Övladı Altun Ordeni".