Фильму "Это сладкое слово – свобода" – 50 лет! Интересные истории со съемок в Азербайджане – любовный роман Мирошниченко, "пьяный" Будрайтис … (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня культовому советскому фильму "Это сладкое слово – свобода", снятого литовским режиссером Витаутасом Жалакявичюсом, исполнилось 50 лет. Фильм был снят в 1972 году киностудией "Мосфильм" при участии Литовской киностудии.

В основу сюжета положены реальные события - один эпизод революционного движения: побег в 1967 году трех политзаключённых-коммунистов из тюрьмы Сан-Карлос в Венесуэле. Освободить из тюрьмы вождей революции было почти невозможно. И тогда было принято решение - пробить туннель к камере политзаключенных...

Картина получила несколько престижных наград международных кинофестивалей в Москве, Антверпене и Роттердаме. В ней снялся блестящий состав - Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Родион Нахапетов, Ион Унгуряну, Ирина Мирошниченко, Михай Волонтир и другие.

Натурные съёмки проходили в Чили незадолго до настоящего военного переворота. Когда положение ухудшилось, решили перенести съемки в Союз. И встал выбор где их проводить? Режиссер решил, что азербайджанцы похожи на латиноамериканцев, и решил снимать в Азербайджане. Поэтому большая часть съемок картины прошла на нефтепромыслах Баку, побережье Каспийского моря в Сумгайыте и в горах Гобустана. Об этом и расскажем читателям Trend Life.

В фильме также снимались наши известные актеры. Одну из ролей расстрелянного патриота сыграл Расим Балаев, а роль лейтенанта Курильо - Эльдар Алиев. Интересно, что в фильме также снялась юная Саят Алиева (Наташа, дочь Марии( Ирина Мирошниченко), для которой это стало единственной ролью в кино, и о ее дальнейшей судьбе неизвестно.

Это очень сильный фильм, где ярко выражены характеры героев, окружающая атмосфера, созданный антураж, и, конечно же, блестящая режиссерская работа и игра актеров. Полный драматизма фильм от начала до конца.

Сцена расстрела революционеров в горах снималась в Гобустане. Это потрясающая сцена. Военные привозят в пустынные горы группу подпольщиков, которых подвергали нечеловеческим пыткам в контрразведке, для расстрела. Играет негромкая латиноамериканская музыка. Палачи и приговоренные стоят вместе и почти приятельски переговариваются, вместе курят - "Берите лопаты и копайте себе могилу", - "Офицер. бесплатно мы работаем только для партии". Каждому свое… Одним достойно умереть, другим жестоко убить.

...Индустриальный пейзаж. На равнине под палящем солнцем раскинулись нефтепромыслы. Горячий песок. Несколько грузовиков яркой окраски. Челноками - вверх-вниз - ходят тяжелые чумазые качалки нефти. Здесь мы впервые встречаемся с Карлосом-Панцирной (Михай Волнтир) рабочим, профессиональным революционером. Эти кадры были сняты на промыслах в Баку.

Счастливая любовь, ребенок, кажущаяся безмятежность… - это кадры снят на побережье Каспия в Сумгайыте. Потрясающие сцены Регимантаса Адомайтиса (Франсиско) и Ирины Мирошниченко (Мария) - редко в каком фильме увидишь любовь, поставленную на такую высокую духовную, гражданскую основу.

Исполнитель главной роли легендарный Регимантас Адомайтис в одном из интервью Trend Life рассказал: "Берег Каспия около города Сумгайыт был представлен в виде берега латиноамериканской страны 70-х годов. Здесь был создан соответствующий антураж. Построена харчевня и т.д. Фильм повествовал об одном эпизоде революционного движения. - Освободить из тюрьмы революционеров было невозможно. И тогда приняли решение - пробить тоннель к камере политзаключенных... Во время съемок атмосфера была потрясающая, море, фрукты, доброжелательность местного населения. Работалось в удовольствие. Помню даже, как с одним мальчишкой строил замок из песка на берегу".

А исполнитель роли шантажиста Фелисио легендарный Юозас Будрайтис в интервью Trend Life поделился смешной историей: "Однажды мы с творческим коллективом, друзьями, были приглашены в Баку на ужин. В общем, они все напились крепкой виноградной настойки и сказали мне, что я должен отвезти их в Сумгайыт. Я удивился: ведь до сих пор ни разу не сидел за рулем, и поэтому стал противиться, но было бесполезно. "Мы же все пьяные - один ты трезвый", - сказали друзья. Мне сказали - коробка автомат, просто крути руль, нажимай на газ и тормоз. Была глубокая ночь, и я впервые сель за руль и поехал ...до ближайшего встречного автомобиля. Меня охватил ужас, казалось, что я занял всю дорогу и ослеп от фар. А когда автомобиль проскочил, появился следующий... В общем, так и не понял, как с перепугу, наконец, оказался в Сумгайыте".

Кстати, именно во время съемок этого фильма Ирина Мирошниченко познакомилась с молодым, привлекательным литовским режиссером Витаутасом Жалакявичюсом. Первоначально режиссер с ходу отверг кандидатуру Мирошниченко: "Что вы мне эту белую моль подсовываете. Там же латиноамериканская женщина". Но Мирошниченко роль очень понравилась, она специально перекрасила волосы и все-таки добилась, чтобы режиссер изменил свое решение. В этом фильме Мирошниченко впервые предстала брюнеткой. Более того, мужчина был настолько красив и галантен, что замужняя на тот момент Мирошниченко абсолютно потеряла голову от вспыхнувшего чувства к такому же несвободному Витаутасу. Чувства оказались взаимными, случился роман. Мужчина, позабыв о семье, ожидавшей его дома, почти сразу признался в любви страстной блондинке. Вернувшись со съемок, Ирина с порога призналась мужу в адюльтере и начала паковать вещи. Обхватив голову руками, ее теперь уже бывший муж даже не пытался ее остановить, понимая, что нет смысла что-то говорить…