Международный день благотворительности в Баку отметили концертом "Музыка добра" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный день благотворительности отметили концертом "Музыка добра" в Русском доме в Баку, сообщает Trend Life.

Вечер был организован в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских, русских и европейских классиков, национальный мугам.

Автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана. Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Международный день благотворительности (International Day of Charity), учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября с целью привлечения внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, и, конечно же, поощрения их работы, а также мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.