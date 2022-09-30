Вагиф Мустафаев снимает фильм о композиторе Фикрете Амирове

БАКУ /Trend Life/ - Кинорежиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев снимает документальный фильм о выдающемся азербайджанском композиторе Фикрете Амирове.

Как сообщает в пятницу Trend Life, об этом Вагиф Мустафаев сказал в ходе панельных обсуждений в рамках проекта министерства культуры Азербайджана Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Беседы о городе Шуша").

Мустафаев отметил, что отец Фикрета Амирова - исполнитель на таре и композитор Мешади Джамиль Амиров, родом из города Шуша, поэтому часть съемок проходила в этом прекрасном крае.

Цель проекта Shusha talks - ознакомление и изучение мнений представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабаха.