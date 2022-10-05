О творчестве Фирангиз Ализаде на российском телеканале

БАКУ /Trend Life/ - В эфире российского телеканала "Культура" будет представлен выпуск передачи "Энигма", посвященный творчеству народной артистки, председателя Союза композиторов Азербайджана, "Артиста мира" ЮНЕСКО, члена-корреспондента НАНА, профессора Фирангиз Ализаде, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Данный выпуск ранее уже был представлен в эфире телеканала. Однако в юбилейный год Фирангиз Ализаде руководство российского телеканала приняло решение вновь представить вниманию зрительской аудитории передачу.

На сайте телеканала отмечено, что ее имя с придыханием произносят на всех главных сценах мира, где такие выдающиеся музыканты, как Йо-Йо Ма, Хилари Ханн или "Кронос-квартет" считают за честь для себя играть музыку Фирангиз Ализаде.

Передача выйдет в эфир телеканала 6 октября в 21.15 по московском времени и 7 октября в 15:35.