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Бакинский государственный цирк организует благотворительные показы для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны

Культура Материалы 10 октября 2022 15:31 (UTC +04:00)
Бакинский государственный цирк организует благотворительные показы для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - 12 октября Бакинский государственный цирк проведет благотворительный показ программы "Международный цирк: Победители фестиваля" (Beynəlxalq Sirk: Festival Qalibləri") для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

Показ цирковой программы "Международный цирк: Победители фестиваля" для зрителей стартует 14 октября и продолжится до 27 ноября текущего года.

Организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

На весь период демонстрации программы посещение для членов семей шехидов и ветеранов будет бесплатным.

Члены семей шехидов и ветеранов, желающие стать зрителями цирковой программы, могут обратиться в Бакинский государственный цирк.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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