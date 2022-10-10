Бакинский государственный цирк организует благотворительные показы для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - 12 октября Бакинский государственный цирк проведет благотворительный показ программы "Международный цирк: Победители фестиваля" (Beynəlxalq Sirk: Festival Qalibləri") для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

Показ цирковой программы "Международный цирк: Победители фестиваля" для зрителей стартует 14 октября и продолжится до 27 ноября текущего года.

Организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

На весь период демонстрации программы посещение для членов семей шехидов и ветеранов будет бесплатным.

Члены семей шехидов и ветеранов, желающие стать зрителями цирковой программы, могут обратиться в Бакинский государственный цирк.

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